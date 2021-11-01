Италия впервые приняла саммит «Большой двадцатки»
Первая личная встреча за два года. Лидеры клуба ведущих стран под названием «Большая двадцатка» съехались на..
Дата загрузки: 2021-11-02
Подобное мероприятие Италия принимает впервые.
Среди участников – итальянский премьер-министр Марио Драги, британский принц Чарльз и президент США Джо Байден. А вот главы России и КНР предпочли на мероприятие не приезжать, а выступить онлайн.
Мировые лидеры одобрили глобальный минимальный налог, чтобы искоренить налоговые гавани, а также согласились предоставить больше вакцин против COVID бедным странам.
На второй день главной темой обсуждений стал климат. Эта тема на повестке дня в преддверии масштабной климатической конференции ООН, которая пройдёт в шотландском Глазго.
В целом премьер Италии назвал мероприятие успешным.
[Марио Драги, премьер-министр Италии]:
«Без сотрудничества мы никуда не придём по таким вопросам, как климат, здоровье и бедность. А лучшая известная нам форма сотрудничества – это многосторонность».
Драги также сказал, что Италия утроит свой вклад в помощь странам, пострадавшим от изменения климата. В течение последующих пяти лет Рим выделит 1,4 миллиарда долларов.
На саммите также проводили Ангелу Меркель. Уходящий канцлер Германии приехала на такое мероприятие в последний раз.
Ну и конечно, куда без традиций. Мировые лидеры бросили монетки в знаменитый фонтан Треви, чтобы ещё раз вернуться в Рим.
Многие прямо отсюда отправляются в Шотландию на саммит по климату.
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