Италия впервые приняла саммит «Большой двадцатки»

Первая личная встреча за два года. Лидеры клуба ведущих стран под названием «Большая двадцатка» съехались на..

Первая личная встреча за два года. Лидеры клуба ведущих стран под названием «Большая двадцатка» съехались на саммит в Рим.

Подобное мероприятие Италия принимает впервые.

Среди участников – итальянский премьер-министр Марио Драги, британский принц Чарльз и президент США Джо Байден. А вот главы России и КНР предпочли на мероприятие не приезжать, а выступить онлайн.

Мировые лидеры одобрили глобальный минимальный налог, чтобы искоренить налоговые гавани, а также согласились предоставить больше вакцин против COVID бедным странам.

На второй день главной темой обсуждений стал климат. Эта тема на повестке дня в преддверии масштабной климатической конференции ООН, которая пройдёт в шотландском Глазго.

В целом премьер Италии назвал мероприятие успешным.

[Марио Драги, премьер-министр Италии]:

«Без сотрудничества мы никуда не придём по таким вопросам, как климат, здоровье и бедность. А лучшая известная нам форма сотрудничества – это многосторонность».

Драги также сказал, что Италия утроит свой вклад в помощь странам, пострадавшим от изменения климата. В течение последующих пяти лет Рим выделит 1,4 миллиарда долларов.

На саммите также проводили Ангелу Меркель. Уходящий канцлер Германии приехала на такое мероприятие в последний раз.

Ну и конечно, куда без традиций. Мировые лидеры бросили монетки в знаменитый фонтан Треви, чтобы ещё раз вернуться в Рим.

Многие прямо отсюда отправляются в Шотландию на саммит по климату.

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