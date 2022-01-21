Инфляция в Великобритании выросла больше, чем ожидалось. В декабре она достигла 5,4%. Это самый высокий показатель..

Инфляция в Великобритании – рекордная почти за 30 лет

Инфляция в Великобритании выросла больше, чем ожидалось. В декабре она достигла 5,4%. Это самый высокий показатель почти за 30 лет. Это заставило Банк Англии снова повысить процентные ставки.

Ранее экономисты прогнозировали, что годовой уровень потребительских цен в декабре вырастет на одну десятую процента с 5,1% в ноябре.

Согласно Управлению национальной статистики, такая высокая инфляция в последний раз наблюдалась в 1992 году. Ассортимент подорожавших товаров и услуг очень широкий. Больше всего рост сказался на продуктах питания и напитках. За ними следуют рестораны и отели.

А экономический спад, вызванный новым штаммом коронавируса в декабре, оказал на общий уровень инфляции незначительное влияние.

Банк Англии в прошлом месяце стал первым крупным Центробанком мира, поднявшим процентные ставки с начала пандемии. Это произошло на следующий день после того, как индекс потребительских цен в ноябре достиг 10-летнего максимума.

Рост инфляции также превращается в политическую проблему для правительства премьер-министра Бориса Джонсона. Так, оппозиция призывает компенсировать ожидаемый 50-процентный рост цен на энергоносители для домашних хозяйств в апреле этого года.

Банк Англии прогнозирует, что индекс потребительских цен в апреле достигнет 6%. Это будет 30-летний максимум. Причиной называют более высокие цены за электроэнергию. Экономисты считают, что потребуется более двух лет, чтобы индекс потребительских цен вернулся к своему целевому уровню в 2%.

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