Крупнейший в Европе фестиваль света проходит в Копенгагене

Разноцветные огни и щебет птиц. Эта световая инсталляция символизирует мифическую птицу феникс. Работу создали французские дизайнеры. Её представили на фестивале света в Копенгагене.

[Франсуа Горио, дизайнер]:

«Мы сделали эту инсталляцию во время пандемии, поэтому мечтаем о путешествиях по миру, полётах и природе».

А эта инсталляция создана из 5000 кусочков пластика, найденных в природе. Их очистили и собрали вместе в форме шара высотой больше трёх с половиной метров. Фигура символизирует солнце.

Всего дизайнеры из разных стран создали 50 световых инсталляций, что делает фестиваль крупнейшим в Европе. Конструкции установили в основном вдоль набережной и на велосипедных мостах.

[житель Копенгагена]:

«Это трогает сердце и открывает разум. Становишься оптимистичнее, потому что зима и два года (пандемии) как бы заканчиваются, всё открывается, и этот свет нам помогает».

Фестиваль света продлится три недели. В прошлом году его посетили полмиллиона гостей. В этот раз ждут, что их будет больше, поскольку в Дании отменили карантинные ограничения.

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