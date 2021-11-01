В Чехии оборвалась канатная дорога

Трагедия в Чехии. В туристическом месте на севере страны близ города Либерец оборвалась канатная дорога. Упала одна кабинка. В ней был только водитель, он погиб.

[Войтех Робовский, представитель региональной полиции]:

«В 13:30 мы получили звонок о том, что одна из кабинок упала. Она ехала с горы Йештед. В кабинке был один человек, он скончался от полученных травм. 14 человек ехали в другой кабинке навстречу. Их эвакуировали спасатели. Никто из них не пострадал, им оказали психологическую помощь».

Высота горы Йештед – 1000 метров. На неё ходят две кабинки, каждая из которых управляется вручную. Это единственная в стране канатная дорога, которая принадлежит Чешским железным дорогам. Была построена в 1933 году, в последний раз ремонтировалась полвека назад.

Трагедия произошла в последний день работы «канатки» перед новым плановым ремонтом.

Подобное здесь происходит впервые. Причина аварии неизвестна, полиция начала расследование.

За прошлый год на вершину горы Йештед поднялось более 200 тысяч человек.

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