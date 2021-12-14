Историческая встреча: премьер Израиля посетил де-факто правителя ОАЭ

Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян принял премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Это первая в истории публичная встреча фактического правителя Объединённых Арабских Эмиратов и лидера Израиля.

Как сказал посол Израиля в Абу-Даби, главным вопросом на повестке дня был Иран и его активность в разработке ядерного оружия. Также лидеры обсуждали совместную торговлю.

Государственное информационное агентство ОАЭ сообщило, что шейх Мухаммад выразил надежду на «стабильность на Ближнем Востоке», а также на то, что визит Беннета послужит интересам народов двух стран и всего региона в целом.

Беннетт сказал, что будет добиваться того, чтобы соглашение о свободной торговле с Объединёнными Арабскими Эмиратами Израиль подписал уже к первому кварталу 2022 года.

[Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля]:

«Мы говорили о сильных сторонах обеих стран, и наша цель – укрепить отношения, чтобы установить мир между людьми, а не только между лидерами. Я уезжаю с большим оптимизмом, что этот пример положит начало широкой сети контактов по всему региону».

Израиль и ОАЭ установили дипломатические отношения в прошлом году при поддержке США.

Уже в 2021 двусторонняя торговля между странами достигла почти 500 миллионов долларов. Как ожидается, товарооборот будет продолжать расти.

В прошлом году отношения с Израилем также восстановили ещё несколько арабских стран – Марокко, Бахрейн и Судан.

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