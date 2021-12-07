США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине-22

[Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома]:

«Администрация Байдена не будет посылать дипломатических или официальных представителей на Зимние Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года в Пекине, учитывая продолжающийся геноцид в КНР и преступления против человечности в Синьцзяне, а также другие нарушения прав человека».

США объявили дипломатический бойкот предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине.

При этом американское правительство обещает полную поддержку олимпийской команде спортсменов от Соединённых Штатов.

[Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома]:

«Мы будем на 100% поддерживать их из дома, но не будем трубить по случаю Игр в дополнительные фанфары».

Китай уже назвал это решение провокацией и пообещал ответные меры. Какие конкретно, пока неизвестно.

Отправка высокопоставленных делегаций на Олимпийские игры – это давняя традиция США. Так, на открытии Олимпиады в Пекине в 2008 году присутствовал президент Джордж Буш. А на Летней Олимпиаде в Токио в этом году американскую команду вела первая леди Джилл Байден.

Отметим, что на этой неделе американский президент примет в Белом доме саммит по вопросам демократии. Это будет онлайн-встреча лидеров и общественных активистов более чем из 100 стран. На нём собираются обсудить реформы и инициативы в сфере прав человека.

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