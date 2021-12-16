Саммит ЕС: в Брюссель приехали лидеры Восточного партнёрства

Лидеры Европейского союза встретились с коллегами из Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины. В Брюсселе прошёл..

Лидеры Европейского союза встретились с коллегами из Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины. В Брюсселе прошёл однодневный саммит Восточного партнёрства.

На эту программу ЕС намерен выделить более двух миллиардов евро. Об этом ранее заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

А главной темой встречи стала Украина. Западные страны считают, что ей угрожает агрессия со стороны России. Так, американская разведка заявила, что российская армия стянула к границе соседа около 100 тысяч военных.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Москву снизить напряжённость и пригрозила новыми санкциями.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:«Послание очень чёткое: если Россия предпримет агрессивные действия в отношении Украины, последствия будут жёсткими».

Тем временем, российская сторона неоднократно заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Она также отмечает, что имеет право перемещать войска по своей территории так, как посчитает нужным, и что близ границы с Украиной проходят военные учения.

Отметим, что в Восточное партнёрство раньше также входила Беларусь. Однако летом этого года страна приостановила своё участие. Причиной назвали санкции, которые Европа ввела в отношении Минска после недавних президентских выборов.

Украина, Грузия и Молдова объявили вступление в ЕС целью своей внешней политики, а также подписали с блоком соглашения об ассоциации. Эти страны уже пользуются безвизовым режимом с Евросоюзом.

Армения и Азербайджан к членству в ЕС не стремятся.

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