Камеру для гладиаторов нашли при раскопках амфитеатра в Англии

Захватывающее открытие сделали британские археологи. Они ведут раскопки римского амфитеатра в графстве Кент. Исследователи нашли помещение, в котором перед боем держали гладиаторов и зверей. Также оно служило камерой для преступников, осуждённых на казнь.

[Тони Уилмотт, археолог]:

«Животных, гладиаторов или преступников, ожидавших казни, заключали в камеры. Потом их выпускали на арену, где они встречали свою судьбу».

Амфитеатр построили почти 2000 лет назад во время римского владычества в Британии. Он вмещал 5000 зрителей. Его остатки находятся рядом с фортом Ричборо. Раскопки начались в середине XIX века.

Помимо камеры гладиаторов, археологи обнаружили следы росписи на стенах.

[Пол Паттисон, историк]:

«Увидев её, мы буквально прыгали от радости. Для нас – историков и археологов – очень важно найти что-то настолько удивительное».

Сейчас археологи снимают со стен штукатурку, под которой скрываются картины.

[Джинджер Бойд, археолог]:

«Это известняковая стена, покрытая грубым раствором. Потом идёт тонкий слой жёлтой краски».

Расписанные стены арены делают этот амфитеатр самым уникальным из всех, что были построены римлянами в Британии.

Археологи также нашли монеты и фрагменты глиняной посуды. А за пределами амфитеатра они обнаружили скелет кошки, которая явно была захоронена. Ей даже дали имя Максимус – в честь главного героя фильма «Гладиатор» с Расселом Кроу.

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