В Израиле нашли древнее кольцо с раннехристианской символикой

Этому кольцу 1700 лет. Его нашли на дне моря у берегов древнего города Кесария в Израиле...

[Роберт Кул, сотрудник Управления древностей Израиля]:

«На драгоценном камне выгравировано изображение Доброго Пастыря. Добрый Пастырь – один из самых ранних христианских символов, которые использовали на Востоке. Этот символ как бы говорит о том, что Иисус – пастырь, и он защищает христиан».

Этому кольцу 1700 лет. Его нашли на дне моря у берегов древнего города Кесария в Израиле. В массивное золотое кольцо вставлен драгоценный зелёный камень. На нём изображён пастух с бараном на плечах.

Это кольцо стало одним из самых ранних свидетельств существования христианской общины на Востоке. Реликвию нашли вместе с другими сокровищами с затонувших кораблей. Это два судна, которые, вероятно, стояли на якоре в порту Кесария. Одно затонуло 1700 лет назад, другое – 600.

Морские археологи нашли сотни римских серебряных и бронзовых монет, статуэтки и колокола римской эпохи, а также – керамические сосуды. Кроме того, обнаружили более 500 серебряных монет, отчеканенных в средневековье в Мамлюкском султанате. Ещё одна находка – драгоценный камень с выгравированным изображением лиры.

По словам археологов, в Кесарии находилась одна из первых христианских общин. Здесь же апостол Пётр крестил римского сотника Корнилия.

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