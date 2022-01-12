Древние рукописи привлекают туристов в мавританский город

Древние рукописи на арабском языке. Они хранятся в семейной библиотеке в мавританском городе Шингетти. Предки Саифа..

Древние рукописи на арабском языке. Они хранятся в семейной библиотеке в мавританском городе Шингетти. Предки Саифа аль-Ислама основали её более 300 лет назад. Он надеется, что эта бесценная коллекция будет привлекать туристов со всего мира.

[Саиф аль-Ислам, владелец библиотеки]:

«Шингетти – уголок мудрости, мира и покоя, но раньше ему угрожал терроризм. В 95-м году была небольшая надежда, что в город приедут туристы. Но терроризм этому помешал. Потом пришёл COVID, и туристов опять не стало. Но в этом году они понемногу возвращаются. Мы довольны и полны надежд».

Шингетти вырос в XI веке на караванных торговых путях через Сахару. Он стал центром торговли и образования. Здесь построили множество школ, в которых преподавали математику, астрономию и медицину. Поэтому, помимо обычных товаров, в Шингетти продавали рукописи со всего арабского мира. Многие сохранились до наших времён.

Ахмед также владеет частной старинной библиотекой. В ней – 1400 рукописей. Самая старая датируется XI веком. В последние годы в библиотеке изо всех сил стараются избавиться от термитов, которые могут уничтожить коллекцию.

[Ахмед Ульд Хаботт, владелец библиотеки]:

«Чтобы спасти книги, мы рассыпаем специальные порошки, ставим тазы с водой и используем другие средства».

Для сохранения книг нужны деньги, поэтому туристов здесь тоже ждут с нетерпением. Ну а путешественники рады помочь и довольны новыми впечатлениями.

[турист из Франции]:

«Я приехал с друзьями. Мы хотели побывать в библиотеке, которая очень важна для Мавритании. (На экскурсии) мы многое узнали».

В древние века в арабском мире Мавританию долго называли «землёй Шингетти». Сейчас этот город входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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