ЕС говорит, что маски для лица не опасны для здоровья

В Евросоюзе опровергли заявление, что синтетические маски для лица могут стать причиной развития онкозаболеваний. Руководство блока..

[Соня Господинова, пресс-секретарь Еврокомиссии]:

«Важно подчеркнуть, что это исследование не ставит под сомнение тот факт, что носить маску безопаснее, чем не носить из-за любого потенциального риска для здоровья».

В Евросоюзе опровергли заявление, что синтетические маски для лица могут стать причиной развития онкозаболеваний. Руководство блока призвало людей продолжать их носить. Ранее исследователи в Бельгии пришли к выводу, что маски могут содержать канцерогены.

В октябре национальный институт здравоохранения Бельгии написал в отчёте, что обнаружил в синтетических масках для лица диоксид титана.

Это потенциально опасное вещество. Его используют как белый краситель и матирующий агент в масках и текстильных изделиях, а также в солнцезащитных кремах, красках и пищевых продуктах, таких как супы и жевательные резинки.

[Йорис Ван Локо, сотрудник Института здравоохранения Бельгии]:

«Частицы находятся и в сердцевине волокна, и на поверхности. Мы не можем исключить риск для здоровья».

Министр здравоохранения Бельгии сказал, что нужно провести дополнительные исследования, и что пока людям стоит продолжать носить маски.

Стоит отметить, что Международное агентство по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения причисляет диоксид титана к потенциальным канцерогенам.

Европейская комиссия предложила запретить диоксид титана в пищевых продуктах с середины 2022 года.

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