В Испании отменяют ношение масок на улице

Испанцы теперь смогут ходить по улицам без маски. Новое правило одобрил кабинет министров страны.

[Исабель Родригес, пресс-секретарь правительства Испании]:

«Это правило для всех. И такое стало возможным благодаря ответственности, проявленной всеми, кто вакцинировался и выполнял санитарные правила».

Маски на улице сделали обязательными в конце декабря, когда в Испании начал распространяться омикрон. Новый штамм ежедневно выявляли у десятков тысяч человек. 12 января зафиксировали 179 тысяч заражённых. Это антирекорд для страны.

Последние полмесяца инфицированных всё меньше. На этой неделе на 100 тысяч человек пришлось 2000 случаев COVID. Это в полтора раза меньше, чем в начале января.

[жительница Мадрида]:

«Мы устали от масок, и я с нетерпением ждала возможности их снять. Но на работе мне всё равно придётся их носить». [турист из Бильбао]:

«Думаю, маски – хорошая защита. Они защищают нас лучше, чем мы ожидали. Но думаю, они не очень нужны на открытом воздухе».

Испания последовала примеру нескольких других европейских стран, которые начали снимать карантинные ограничения. Носить маски на улице больше не обязательно во Франции и Италии. Франция также отменит ПЦР-тесты для въезжающих в страну, если они полностью вакцинированы. А Швеция с конца марта начнёт впускать всех заграничных путешественников, не требуя сертификатов вакцинации.

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