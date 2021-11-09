Разработан дрон, которым управляют силой мысли
Этот дрон взлетает и садится без пульта. Им управляют лишь с помощью силы мысли. Технологию разрабатывает..
Дата загрузки: 2021-11-10
Технологию разрабатывает британская компания Ultra Electronics, работающая в сфере обороны и безопасности.
Чтобы управлять дроном, нужно сосредоточить взгляд на определённых кругах на экране компьютера.
[Тони Уайт, представитель Ultra Electronics]:
«Когда вы смотрите, ваш глаз реагирует особым образом. И это сигнал, который мы улавливаем в зрительной коре головного мозга, в задней части мозга. Как только мы улавливаем этот сигнал, мы превращаем его в команду для дрона».
Всего на экране четыре круга. Два больших – для взлёта и посадки. Два поменьше отвечают за вращение вправо и влево.
Разработчики говорят, что их технология поможет освободить руки военных.
[Тони Уайт, представитель Ultra Electronics]:
«Это устройство поможет управлять другими устройствами, которые несут солдаты. Ну и, конечно, большую часть времени военные держат в руках оружие».
Прототип сейчас проходит тестирования. Главная задача – научить пилотов правильно концентрироваться.
[Эллен Кай, основательница компании Neuro8]:
«Пройдя обучение, организация стала намного лучше понимать человека и то, как взаимодействуют его мозг и тело».
С такой же технологией экспериментирует компания Mercedes. На выставке в Мюнхене она показала прототип, которым тоже можно управлять силой мысли.
Разработчики считают, что технология прочно войдёт в повседневную жизнь уже через десять лет.
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