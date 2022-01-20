Англия отменила сертификаты и маски

Британский премьер объявляет о том, что Англия открывается. Здесь отменяют строгие антиковидные правила. [Борис Джонсон, премьер-министр..

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«В Англии мы прекращаем использование обязательных сертификатов вакцинации».

Британский премьер объявляет о том, что Англия открывается. Здесь отменяют строгие антиковидные правила.

Великобритания была первой страной мира, которая ограничила международные путешествия из-за прихода штамма омикрон. В декабре правительство снова посоветовало людям работать из дома, носить маски и предъявлять паспорта вакцинации. Однако в Англии теперь ограничения снимают.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:«Отныне правительство больше не просит людей работать из дома, и теперь люди могут свободно обсуждать со своими работодателями условия возвращения в офис. Также правительство больше не будет требовать обязательного ношения масок».

Министр здравоохранения страны говорит, что послабления стали возможными благодаря успешной программе противодействия вирусу.

[Саджид Джавид, министр здравоохранения Великобритании]:«Дополнительные прививки у нас сделало больше всего граждан среди стран Европы. Мы создали крупнейшую программу тестирования и закупили больше всех противовирусных препаратов в Европе. Сегодня мы идём ещё дальше».

Несмотря на то, что количество новых случаев коронавируса из-за более заразного штамма омикрон выросло в Великобритании до рекордного уровня, смертей и госпитализаций больше не стало.

Премьер говорит, что страна сможет нормально существовать и в соседстве с вирусом. Он также отмечает, что в ближайшее время может пересмотреть правило обязательной самоизоляции для тех, у кого выявили COVID.

Стоит отметить, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия внедряли собственные антиковидные правила. Они строже, чем в Англии. Однако в последние дни их тоже стали ослаблять.

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