Новый бум: мегаяхты снова популярны

Мегаяхты стоимостью сотни тысяч долларов. После почти полнейшего застоя в 2020 году индустрия снова поймала волну...

Мегаяхты стоимостью сотни тысяч долларов. После почти полнейшего застоя в 2020 году индустрия снова поймала волну.

В первой половине текущего года продажи роскошных судов длиннее 30 метров выросли на 8% по сравнению с уровнем до пандемии.

[Чема Рубио, директор судостроительной компании]:

«Все решили отправиться в путешествия, которые они не смогли совершить в прошлом. Чартерный сезон тоже был потрясающим, все арендовали суда, и это повлияло на индустрию в целом».

Переделка яхты б/у стоит от 10 миллионов долларов. Новая может обойтись в сумму до 600 миллионов.

В этом году на воду спустили более 200 новых мегаяхт. Всего же до конца 2022 года их должны произвести более 330.

[Давид Омедес, менеджер проекта]:

«Сейчас на этом проекте пять технических специалистов работают с мотором, и около 30 сооружают строительные леса, работают с деревом, с тиком, делают другие изделия из хрусталя. Деталь отвозят в мастерскую, механизируют, а потом возвращают. Над этим судном работает 30-40 человек».

Такой бум объясняют пандемией. Миллиардеры могут себе позволить изолироваться не в четырёх стенах, а среди бескрайних морских просторов.

Аренда яхты – тоже недешёвое удовольствие. Неделя на судне на 12 пассажиров в Греции или Италии может обойтись в 300-500 тысяч евро.

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