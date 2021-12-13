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Скимбордист хочет покорить самую большую волну и побить рекорд Гиннесса

Скимбордист хочет покорить самую большую волну и побить рекорд Гиннесса

Высотой с десятиэтажный дом встают волны на пляже Назаре в Португалии. Бразильский чемпион по скимбордингу Лукас..

Дата загрузки: 2021-12-13

Скимбордист хочет покорить самую большую волну и побить рекорд Гиннесса

Высотой с десятиэтажный дом встают волны на пляже Назаре в Португалии. Бразильский чемпион по скимбордингу Лукас Финк мечтает побить здесь рекорд и войти в Книгу Гиннесса.

[Лукас Финк, скимбордист]:
«Я приехал сюда, потому что путешествую в поиске больших волн. Я хочу покорить на скимборде самую большую. Я мечтаю творить историю, а также хочу весело провести время, преодолеть свои страхи и заниматься любимым делом».

Эти огромные волны напоминают волны-убийцы. Они бывают здесь с октября по февраль. В это время в Назаре приезжает много туристов. А профессиональные сёрферы пытаются покорить волны, которые порой превышают 30 метров.

[Лукас Финк, скимбордист]:
«Я много тренировался и подготовился к этому. Сделал всё, что мог. Посвятил этому всего себя, и теперь я здесь и готов к встрече с самыми большими волнами».

Португалец уже покатался на 20-метровой волне. Но этого пока недостаточно для нового рекорда. Действующий принадлежит бразильскому сёрферу Родриго Кохе. Он в 2017 году покорил волну высотой 24,3 метра.
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