Традиционная каллиграфия к Новому году по-прежнему популярна

80-летний дедушка аккуратно выводит иероглифы, сидя на стуле на одной из главных торговых улиц Гонконга. Его..

80-летний дедушка аккуратно выводит иероглифы, сидя на стуле на одной из главных торговых улиц Гонконга.

Его холст – традиционная красная бумага. Каждый листочек затем подвесит на верёвку и будет продавать по 4,5 доллара. И спрос будет большой. Такой каллиграфией принято украшать дома на китайский Новый год.

Этим ремеслом Чжань занимается более десяти лет. В основном пишет иероглифы, которые означают удачу, процветание, счастье и успешную учёбу. Говорит, что зачастую клиенты просят писать то, что их волнует в данный момент. Но есть и одна самая популярная фраза.

[Чжань Кхинфат, мастер каллиграфии]:

«Некоторые бизнесмены хотят, чтобы я написал им «процветающий бизнес». Но обычно люди просят, чтобы я написал «встречаем весну и удачу»».

Покупатели говорят, что это важная традиция.

[Франсис Чжун, покупатель]:

«Я повешу надписи «Встречаем весну и удачу» в офисе и дома. Хочу, чтобы мои дети тоже знали об этой новогодней традиции. А в офисе эта надпись будет встречать моих гостей». [Деби Цзан, покупательница]:

«Надписи этого каллиграфа прекрасны. Сейчас сложно найти человека, который может делать это так красиво. Мы хотим купить несколько, чтобы украсить дом».

Искусство написания иероглифов постепенно умирает. Появляются штампованные надписи. Однако гонконгские мастера обещают хранить традицию, которой уже несколько тысяч лет.

Китайцы вешают такие надписи на двери снаружи и внутри. Для них это примерно как новогодняя ёлка на Западе.

Новый год по Лунному календарю – главный праздник в году в Китае и некоторых других азиатских странах. Обычно семьи собираются вместе. И для многих это единственное время, когда дети возвращаются домой повидаться с родителями.

1 февраля год Быка сменяется на год Тигра. Всего в этом зодиаке 12 знаков.

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