Азия – больше не всемирная фабрика

Крупные продавцы одежды и обуви в ЕС перемещают производство из Азии. Китай, Вьетнам и другие страны..

Крупные продавцы одежды и обуви в ЕС перемещают производство из Азии. Китай, Вьетнам и другие страны теряют свой статус всемирных фабрик. Компании отпугнул глобальный кризис в поставках: контейнеровозы застряли в очередях у крупных портов, товаров ждут месяцами.

Теперь фокус постепенно смещается в такие страны, как Болгария, Украина, Румыния, Чехия, Марокко, Бразилия и Турция.

Эта фабрика в Боснии и Герцеговине производит одежду и обувь. Говорит, что в первую половину 2021 года сделала столько, сколько было за весь 2020 год.

[Раденко Бубич, владелец фабрики]:

«У большинства европейских производителей обуви были фабрики на Востоке – в Китае, Индии или других странах. В последнее время определённо возрос спрос на наши продукцию и услуги со стороны крупных обувных сетей в Евросоюзе».

Владелец предприятия говорит, что с ним уже связались десятки компаний.

[Раденко Бубич, владелец фабрики]:

«Мы несколько раз провели экскурсии по нашей фабрике. Некоторые заказчики объявили о начале сотрудничества во второй половине ноября – начале декабря».

Экспорт из Азии продолжает сокращаться.

[Неманья Йованович, сотрудник Торговой палаты Сербии]:

«С начала этого года у многих компаний начались проблемы в работе в Юго-Восточной Азии. Причина заключается в исключительно высоких логистических и транспортных расходах, а также в сильно затруднённых условиях ведения бизнеса, транспортировки и логистики».

Как ожидается, Турция в этом году экспортирует рекордный объём одежды благодаря росту заказов из Евросоюза.

При этом многие компании по-прежнему сильно зависят от Вьетнама, где недавние остановки производства привели к серьёзным сбоям.

Некоторые крупные компании, такие как Columbia, уже предупредили, что будут задержки с выпуском осенних и весенних коллекций. В некоторых случаях ожидают недостаточного размерного ассортимента.

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