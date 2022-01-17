По Европе снова прокатилась волна протестов против вакцинации

Тысячи протестующих вышли на улицы Амстердама в воскресенье. Люди недовольны антиковидными мерами и кампанией вакцинации. Такие..

Тысячи протестующих вышли на улицы Амстердама в воскресенье. Люди недовольны антиковидными мерами и кампанией вакцинации.

Такие выступления стали регулярным явлением по выходным. В этот раз к протестующим присоединились фермеры, которые приехали в столицу на тракторах.

[протестующая]:

«Они забрали достаточно наших свобод, Мы не хотим делать прививку от того, чего не боимся. На самом деле, мы считаем прививки опасными. Я особенно не хочу, чтобы у всех были QR-коды».

На рождественские и новогодние праздники в Нидерландах ввели один из жесточайших в Европе локдаунов. Теперь власти начали его немного ослаблять. Так, с 16 числа заработали магазины с товарами не первой необходимости, салоны красоты и другие заведения сферы услуг. Однако – с серьёзными ограничениями. Бары, рестораны и развлекательные заведения остаются закрытыми по меньшей мере до 25 января.

А в субботу протестовали во многих городах Германии. Во Франкфурте на улицы вышло около 4000 человек. Люди призывают отменить маски в школах и выступают против обязательной вакцинации.

[протестующий]:

«Не хочу, чтобы меня заставляли вакцинироваться, особенно если учесть, что вакцины ничего не дают. Как выяснилось, даже если сделать прививку, можно заражать других и попасть в больницу».

В Риме тоже было многолюдно. Сюда съехались протестующие со всей Италии. Они недовольны тем, что власти ужесточают ограничения в свете нового штамма омикрон.

[протестующая]:

«Коронавирус – это искусственная проблема».

На прошлой неделе власти Италии сделали вакцинацию обязательной для всех граждан старше 50 лет. Они также представили пропуск для входа в общественные места и транспорт. Кроме того, с 10 января вход на террасы ресторанов, в отели и на горнолыжные подъёмники доступен только при наличии прививки.

А это Париж. Тут на протест тоже вышло несколько тысяч человек. Людей возмущает новый паспорт вакцинации, который во Франции планируют ввести уже в ближайшие дни. Он ограничит возможности даже тех, кто ещё не прошёл полный курс прививок.

Короткая ссылка на эту страницу: