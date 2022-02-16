Почему древняя китайская живопись так интересна русским

Маркетолог Надежда Емельянова так вдохновилась традиционной живописью гохуа, что после обучения в Китае у известных мастеров..

[Надежда Емельянова, художник китайской живописи гохуа]:

«Это не просто картинка. В ней заложен глубокий смысл, символика, благопожелательность. В Китае есть такое выражение: искусство должно быть приятным и нести миру только положительное».

Маркетолог Надежда Емельянова так вдохновилась традиционной живописью гохуа, что после обучения в Китае у известных мастеров везла оттуда всё: краски, кисти, бумагу и даже каменные тушечницы. Эта живопись привлекла её особой техникой передачи изображения, эстетикой и – как элемент интерьера.

Надежда овладела разными стилями техники гохуа. На выставке в библиотеке национальных литератур в Петербурге можно увидеть 20 её картин. В технике «гунби» («тщательная кисть») пишет двумя кисточками в одной руке. Одна – с водой, другая – с краской. Кисти постоянно чередует.

Здесь всё детально прорисовывается, используется контурная техника. Контрасты усиливаются путём послойного наложения цвета. Изображения наносят на рисовую бумагу – сюаньчжи. Она особенная.

[Надежда Емельянова, художник китайской живописи гохуа]:

«Дополнительно пропитана квасцами. Если посмотреть вблизи, то будет видно, как они блестят, для того чтобы ни туши, ни краски не растекались по бумаге».

Если в «гунби» ошибку можно исправить, нанося следующий слой, то в стиле «се-и» («живопись идеи») каждое движение руки должно быть продуманным и выверенным. Ошибок он не прощает.

Надежда пишет более десяти лет. Постоянно обращается к трактату об искусстве «Слово о живописи из сада с горчичное зерно». Он был сложен в Китае в период с 1679 по 1818 годы. Это не просто свод правил живописного мастерства, а ещё и каноны правильного воспитания художника.

[Надежда Емельянова, художник китайской живописи гохуа]:

«Там всё прописано и по композиции, и по штрихам, вплоть до основных тем: слива, орхидея, хризантема, бамбук, как это надо писать, сколько тычинок, надо всё это делать».

Надежда Емельянова – автор интернет-проекта «ГохуаSPB», посвящённого изучению китайской живописи. Организовала более 20 выставок.

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