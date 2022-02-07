Самая длинная река Италии мелеет из-за засухи

Это река По – крупнейшая в Италии по площади водосборного бассейна и по протяжённости. И сейчас..

Это река По – крупнейшая в Италии по площади водосборного бассейна и по протяжённости. И сейчас её уровень приближается к рекордному минимуму из-за нескольких недель засухи. В Турине уже давно не было ни снега, ни дождя.

Протяжённость По составляет 652 километра, а площадь бассейна превышает 70 тысяч квадратных километров.

[Анджело Роберто, директор Агентства по защите окружающей среды]:

«Мы считаем дни, засуха длится уже 50 дней. Что происходит? Происходит то, что сейчас интенсивность потока реки По составляет около 160 кубических метров в секунду. А в среднем это 360 кубических метров. То есть поток очень слабый. И он самый низкий за 60 последних дней».

Река берёт исток в Котских Альпах на высоте более двух километров.

[Роберто Кремонини, сотрудник Агентства]:

«Даже в горах поток очень слабый с показателями, которые приближаются к историческому минимуму».

Есть опасения, что длительная засуха может оказать долгосрочное влияние на сельское хозяйство, а также увеличить риск возникновения пожаров даже в зимний период.

[Маттео Марнати, глава регионального Управления экологии]:

«Как это часто бывает в таких случаях, мы не знаем, когда это закончится. Конечно, если пойдёт дождь, то проблема решится. Но может и не пойти. Мы уже попросили учёных выяснить, куда вода поступает и как используется. Может начаться нехватка, особенно питьевой воды в некоторых регионах».

С 1995 года дельта реки По вместе с городом Феррара внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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