На пляжах Пакистана – черепаший бум из-за локдауна

Пока черепаха ищет место для кладки на пляже Пакистана, за ней тихо и внимательно наблюдают зоозащитники...

[Ашфак Али Мемон, зоозащитник]:

«В этом сезоне мы увидели много черепах. За последние три месяца они отложили около 6000 яиц».

Пока черепаха ищет место для кладки на пляже Пакистана, за ней тихо и внимательно наблюдают зоозащитники. Их цель – узнать, где зарыты яйца, а потом найти их и откопать.

Это оживлённый город Карачи. Но во время локдауна его пляжи были пустынны. Это на руку дикой природе. Сюда вернулись редкие черепахи. И хотя ограничения снимают, яиц всё ещё много.

[Мохаммад Джавед, зоозащитник]:

«Я достаю яйца из кладки и помещаю их в инкубатор. В это время в сердце я молюсь, чтобы Аллах помог им пролежать здесь 40-45 дней, и чтобы я потом смог выпустить их в воду».

В 2019 году на пляжах Карачи заметили до 8,5 тысяч зелёных черепах. В прошлом их было уже 15 тысяч.

[Ашфак Али Мемон, зоозащитник]:

«Наши работники стараются защитить яйца от собак, а также браконьеров, которые их воруют. Они патрулируют всю ночь».

В этом сезоне зоозащитники выпустили 900 черепашат.

[Ашфак Али Мемон, зоозащитник]:

«Только посмотрите на их маленькие следы, как они счастливы, когда видят море. Это свидетельство того, что жизнь не умирает, и что жизнь продолжается».

Эта организация называет себя «Отряд по спасению морских черепах». Она появилась ещё в 1970 году. С тех пор в Аравийское море выпустили более 860 тысяч зелёных черепашек.

Этот вид – один из самых крупных среди черепах. Взрослые особи могут весить более 90 килограммов.

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