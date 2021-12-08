На пляжах Пакистана – черепаший бум из-за локдауна

Пока черепаха ищет место для кладки на пляже Пакистана, за ней тихо и внимательно наблюдают зоозащитники...
Дата загрузки: 2021-12-08
[Ашфак Али Мемон, зоозащитник]:
«В этом сезоне мы увидели много черепах. За последние три месяца они отложили около 6000 яиц».
Это оживлённый город Карачи. Но во время локдауна его пляжи были пустынны. Это на руку дикой природе. Сюда вернулись редкие черепахи. И хотя ограничения снимают, яиц всё ещё много.
[Мохаммад Джавед, зоозащитник]:
«Я достаю яйца из кладки и помещаю их в инкубатор. В это время в сердце я молюсь, чтобы Аллах помог им пролежать здесь 40-45 дней, и чтобы я потом смог выпустить их в воду».
В 2019 году на пляжах Карачи заметили до 8,5 тысяч зелёных черепах. В прошлом их было уже 15 тысяч.
[Ашфак Али Мемон, зоозащитник]:
«Наши работники стараются защитить яйца от собак, а также браконьеров, которые их воруют. Они патрулируют всю ночь».
В этом сезоне зоозащитники выпустили 900 черепашат.
[Ашфак Али Мемон, зоозащитник]:
«Только посмотрите на их маленькие следы, как они счастливы, когда видят море. Это свидетельство того, что жизнь не умирает, и что жизнь продолжается».
Эта организация называет себя «Отряд по спасению морских черепах». Она появилась ещё в 1970 году. С тех пор в Аравийское море выпустили более 860 тысяч зелёных черепашек.
Этот вид – один из самых крупных среди черепах. Взрослые особи могут весить более 90 килограммов.
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