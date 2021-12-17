Небольшой мексиканский город с мировой славой. Здесь живут искусные стеклодувы, чьи рождественские игрушки знают во многих..

Ёлочные игрушки из этого городка популярны во всём мире

Небольшой мексиканский город с мировой славой. Здесь живут искусные стеклодувы, чьи рождественские игрушки знают во многих странах.

Больше половины того, что здесь производят, экспортируют за границу, включая США, Канаду, Японию, Малайзию и Европу.

Чем же уникальны эти работы? Мастера говорят, что основное внимание уделяют качеству. Это подтверждают и покупатели.

[Консуэла Эррера, туристка]:

«Думаю, что это настоящее искусство, и что работы мастеров из Мичоакана просто прекрасны».

Всё началось в 60-х годах прошлого столетия. Местный житель Хоакин Муньос Орта вернулся из Чикаго, где научился делать украшения на фабрике по производству искусственных рождественских ёлок.

Он основал мастерскую. Она постоянно росла и вдохновляла других жителей города заниматься изготовлением украшений.

До этого здесь добывали золото и серебро. Но оползень 1937 года похоронил треть города, из-за чего большинство горнодобывающих предприятий прекратили работу.

Ёлочная индустрия стала спасением. Каждый год ремесленники изготавливают миллионы игрушек.

[Хосе Луис Муньос, производитель шаров]:

«Более 2000 человек работают непосредственно на Рождество, и более 5000 тысяч зависят от рождественской экономики. Вот почему мы такие креативные и создали такую индустрию».

Мастера делают не только шары, но также стеклянные цветы, фрукты и овощи, а ещё птичек и колокольчики.

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