Антонио Бандерасу ставить мюзикл помогает дочь

[Антонио Бандерас, актёр]:

«Моя дочь всегда обладала большой индивидуальностью, и я доверяю её мнению. Когда мы возвращаемся домой после репетиций, она серьёзно выполняет свою работу. Например, мы ужинаем, и я напрямую спрашиваю о чём-то и получаю очень прямые ответы. Она говорит, что видит, и высказывает своё мнение. Так что, у неё очень интересная роль».

Антонио Бандерасу в творчестве помогает дочь. Он нанял Стеллу вторым помощником режиссёра, который ставит знаменитый бродвейский мюзикл «Компания». Музыкальную комедию сыграют в театре, принадлежащем испанскому актёру. Он открыл его в родной Малаге два года назад.

25-летняя Стелла также играет в мюзикле вместе с отцом. Впервые эту комедию поставил в 1970 году американский композитор Стивен Сондхайм. Она получила шесть премий «Тони».

Бандерас представит испаноязычную версию мюзикла, которая с разрешения автора адаптирована для современной аудитории.

[Антонио Бандерас, актёр]:

«»Компания» – сложный мюзикл. В нём нет традиционного повествования, а только короткие сюжеты и главный герой, который чего-то ищет, переживает невзгоды, размышляет о своей жизни и обязательствах».

Антонио Бандерас в детстве мечтал о футболе, но после перелома ноги решил посвятить себя театру. На большом экране он появился в 1982 году. А широкую известность ему принесли фильмы «Интервью с вампиром» и «Отчаянный».

Испанец был женат на актрисе Мелани Гриффит. Стелла Бандерас – их дочь.

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