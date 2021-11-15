Прекрасные поля Умбрии окрасились в красный и оранжевый

Эти виноградники поражают красками и геометрией. С приходом осени итальянская Умбрия снова преобразилась. Будто гигантской кистью,..

[Денис Романелли, производитель вина]:

«Виноград зелёный, как и все растения. Когда приходит осень, они засыпают и перестают вырабатывать хлорофилл, который лежит в основе питания. После этого проявляются все цвета, которые находятся под ним – красный и оранжевый. Это всё растительные пигменты».

Эти виноградники поражают красками и геометрией. С приходом осени итальянская Умбрия снова преобразилась. Будто гигантской кистью, природа раскрашивает растения в красный, оранжевый и жёлтый.

Будто бы этих цветов недостаточно, природа изредка добавляет новых красок: небо становится тёмно-серым и озаряется радугой.

[Пьер Паоло Метелли, фотограф]:

«Прекрасное и потрясающее место, где каждый холм не похож на другой. Пейзаж везде разный. Нужно просто потеряться среди этих сельских дорог и наслаждаться видами».

Каждую осень здесь проводят забег. Но он больше не про спорт, а про традиции этого региона. К примеру, участники бегут не только через виноградники, но и через винные погреба. И там им, конечно, предлагают продегустировать местное вино.

Регион Умбрия входит в область Лацио, в которой также находится Рим. Здесь выращивают белый виноград сорта грекетто, а также красный санджовезе.

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