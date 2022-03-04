Робота-собаку показали на Мобильном конгрессе в Барселоне

На мобильной выставке в Барселоне компания IBM показывает, как её технология помогает собаке-роботу «Споту» от Boston..
Дата загрузки: 2022-03-04
Её функция пограничных вычислений приближает устройства к источникам данных или локальным серверам. Эта близость сокращает время отклика.
IBM и Boston Dynamics объявили о партнёрстве в октябре 2021 года.
[Билл Ламбертсон, представитель IBM]:
«Мы установили модели машинного обучения прямо в «Спота», в компьютерную систему, на которой он работает. То есть видеоизображения и данные обрабатываются локально, на месте, а не отправляются в облако».
В Boston Dynamics говорят, что их робота-собаку обычно используют коммунальные компании для осмотра зон высокого напряжения и других опасных мест.
«Спот» также мониторит строительные площадки, шахты и заводы. Его можно оснастить любыми датчиками, необходимыми для работы.
Boston Dynamics стала частью южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor в июне прошлого года. Сумма сделки составила 880 миллионов долларов.
[Билл Ламбертсон, представитель IBM]:
«Компании будут иметь парки роботов, будь то роботы-манипуляторы на производственных объектах или роботы, подобные «Споту», которые действительно могут перемещаться самостоятельно или под управлением».
Как предполагается, Мобильный конгресс посетило около 60 тысяч человек.
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