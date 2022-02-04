Глядя на эти аппетитные куски говядины, не сразу можно догадаться, что это не настоящее мясо. На..

Не отличишь от настоящего: мясо печатают на 3D-принтере в Израиле

Глядя на эти аппетитные куски говядины, не сразу можно догадаться, что это не настоящее мясо. На самом деле оно сделано из растительных компонентов.

Израильский стартап утверждает, что его веганский заменитель по вкусу и запаху ещё больше приблизился к оригиналу. При этом печатают фейк-мясо на 3D-принтере. По виду оно также очень похоже на настоящий стейк.

Это дегустация в Лондоне. В ней участвуют лучше повара, владельцы ресторанов и фуд-критики. Многие признаются, что приятно удивлены.

[Даниэль Гальмиш, шеф-повар, отмеченный звездой Мишлен]:

«Мне понравилось, как они воссоздали сочную часть баранины. Текстура почти такая же. Но мы знаем, что это другое волокно». [Джордан Склер, шеф-повар]:

«Когда его нарезаешь, то видишь поразительное сходство с мясом. А вот при жарке на барбекю видишь, что отличия есть, потому что оно очень быстро готовится и довольно быстро подрумянивается».

На помощь пришёл и искусственный интеллект. Он помог воспроизвести текстуру мяса. Так, в ход пошли не только специальные ароматизаторы, но и заменитель крови из экстрактов фруктов и овощей. Всё для того, чтобы можно было насладиться, к примеру, веганским бифштексом.

Точный список ингредиентов держат в строгом секрете. Известно лишь, что в основе растительного мяса лежит нут. Стоит оно около 34 долларов за килограмм.

В ближайшие месяцы производство запустят в Нидерландах. Там будут выпускать 5000 тонн экомяса в год. А попробовать блюда из него можно уже сейчас в этом лондонском ресторане.

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