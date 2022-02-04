Не отличишь от настоящего: мясо печатают на 3D-принтере в Израиле

Глядя на эти аппетитные куски говядины, не сразу можно догадаться, что это не настоящее мясо. На..
Дата загрузки: 2022-02-04
Израильский стартап утверждает, что его веганский заменитель по вкусу и запаху ещё больше приблизился к оригиналу. При этом печатают фейк-мясо на 3D-принтере. По виду оно также очень похоже на настоящий стейк.
Это дегустация в Лондоне. В ней участвуют лучше повара, владельцы ресторанов и фуд-критики. Многие признаются, что приятно удивлены.
[Даниэль Гальмиш, шеф-повар, отмеченный звездой Мишлен]:
«Мне понравилось, как они воссоздали сочную часть баранины. Текстура почти такая же. Но мы знаем, что это другое волокно».
[Джордан Склер, шеф-повар]:
«Когда его нарезаешь, то видишь поразительное сходство с мясом. А вот при жарке на барбекю видишь, что отличия есть, потому что оно очень быстро готовится и довольно быстро подрумянивается».
На помощь пришёл и искусственный интеллект. Он помог воспроизвести текстуру мяса. Так, в ход пошли не только специальные ароматизаторы, но и заменитель крови из экстрактов фруктов и овощей. Всё для того, чтобы можно было насладиться, к примеру, веганским бифштексом.
Точный список ингредиентов держат в строгом секрете. Известно лишь, что в основе растительного мяса лежит нут. Стоит оно около 34 долларов за килограмм.
В ближайшие месяцы производство запустят в Нидерландах. Там будут выпускать 5000 тонн экомяса в год. А попробовать блюда из него можно уже сейчас в этом лондонском ресторане.
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