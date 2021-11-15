Китай не смог извлечь выгоду из повышенного спроса на уголь
На окраине старой шахты в китайской провинции Хэнань рабочие перебирают угольные остатки, пытаясь извлечь из них..
Дата загрузки: 2021-11-15
Это будет уголь самого низкого качества. Но люди смогут продать его малому бизнесу.
[рабочий]:
«Этот некачественный уголь ещё можно продать. Жгу его и даю остыть, затем продам кирпичному заводу».
Неожиданный энергетический кризис в Китае привёл к росту цен на уголь до рекордного уровня и дал отрасли возможность получить хорошую прибыль.
Но это вряд ли поможет старым угольным регионам, вроде этого в Пиндиншане.
После ста лет горнодобывающей деятельности, которая загрязнила реки и почву, здесь почти не осталось угля.
Кроме того, на нескольких шахтах произошла серия аварий, в результате одной из которых погибло восемь шахтёров. Добычу на них приостановили.
Впрочем, не везде добыча сокращается. Например, во Внутренней Монголии с начала октября производство увеличилось на 420 тысяч тонн.
Эксперты говорят, что зависимость Китая от угля – это большая проблема. По их словам, дефицит показывает, что нужно быстрее переходить на возобновляемые источники энергии.
[Ли Шоу, сотрудник Greenpeace China]:
«Основная причина этого кризиса – это как раз сильная зависимость Китая от угля. Так что, в долгосрочной перспективе это должно побудить страну перейти от потребления угля к усиленным мерам по энергоэффективности».
Уголь был одной из главных тем на прошедшем климатическом саммите в Глазго. Китай на мероприятии пообещал сократить использование этого топлива, а также защитить леса. Многие эксперты его обещаниям не верят.
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