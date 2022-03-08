ОПЕК не контролирует события, которые привели к росту мировых цен на нефть. Об этом сообщил генеральный..

ОПЕК: мы не контролируем события, которые привели к росту цен на нефть

ОПЕК не контролирует события, которые привели к росту мировых цен на нефть. Об этом сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо. Он говорит, что во всём мире недостаточно мощностей, чтобы компенсировать потерю поставок из России.

Цены на нефть марки Brent в понедельник достигли 14-летнего максимума. За баррель просили почти 140 долларов. Главной причиной стало то, что США и ЕС рассматривали возможность запрета на импорт российской нефти.

Россия – один из крупнейших в мире экспортёров нефти. Она поставляет на мировые рынки около семи миллионов баррелей углеводородов в день.

[Мохаммад Баркиндо, генеральный секретарь ОПЕК]:

«Мы не контролируем текущие события, связанные с геополитикой, и это диктует темп рынка. <…> В мире нет мощностей, которые могли бы восполнить семь миллионов баррелей в сутки».

Трейдеры избегают российской нефти, чтобы случайно не столкнуться с будущими или текущими санкциями в отношении банков, компаний и частных лиц.

Одновременно правительства США, Европы и других стран снимают с торговли энергоносителями разные санкции, чтобы предотвратить дальнейшее падение, но это пока не помогает.

Ситуация может усугубиться с полным запретом на российскую нефть. JPMorgan прогнозирует, что к концу года цена на нефть марки Brent может достичь 185 долларов.

Группа ОПЕК+, которая включает также Россию, продолжает отменять сокращения, введённые в разгар пандемии. Планируют полностью восстановить производство.

[Мохаммад Баркиндо, генеральный секретарь ОПЕК]:«В любом случае мы столкнулись с тем, что, вероятно, изменит правила игры в глобальном масштабе с точки зрения восстановления энергетики после пандемии».

По словам Баркиндо, доступ к капиталу в нефтяной отрасли всё больше перекрывается. Впрочем, кризис показал, что мир не может позволить себе прекратить инвестировать в нефть и газ.

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