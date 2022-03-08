ОПЕК: мы не контролируем события, которые привели к росту цен на нефть

ОПЕК не контролирует события, которые привели к росту мировых цен на нефть. Об этом сообщил генеральный..
Дата загрузки: 2022-03-08
Цены на нефть марки Brent в понедельник достигли 14-летнего максимума. За баррель просили почти 140 долларов. Главной причиной стало то, что США и ЕС рассматривали возможность запрета на импорт российской нефти.
Россия – один из крупнейших в мире экспортёров нефти. Она поставляет на мировые рынки около семи миллионов баррелей углеводородов в день.
[Мохаммад Баркиндо, генеральный секретарь ОПЕК]:
«Мы не контролируем текущие события, связанные с геополитикой, и это диктует темп рынка. <…> В мире нет мощностей, которые могли бы восполнить семь миллионов баррелей в сутки».
Трейдеры избегают российской нефти, чтобы случайно не столкнуться с будущими или текущими санкциями в отношении банков, компаний и частных лиц.
Одновременно правительства США, Европы и других стран снимают с торговли энергоносителями разные санкции, чтобы предотвратить дальнейшее падение, но это пока не помогает.
Ситуация может усугубиться с полным запретом на российскую нефть. JPMorgan прогнозирует, что к концу года цена на нефть марки Brent может достичь 185 долларов.
Группа ОПЕК+, которая включает также Россию, продолжает отменять сокращения, введённые в разгар пандемии. Планируют полностью восстановить производство.[Мохаммад Баркиндо, генеральный секретарь ОПЕК]:
«В любом случае мы столкнулись с тем, что, вероятно, изменит правила игры в глобальном масштабе с точки зрения восстановления энергетики после пандемии».
По словам Баркиндо, доступ к капиталу в нефтяной отрасли всё больше перекрывается. Впрочем, кризис показал, что мир не может позволить себе прекратить инвестировать в нефть и газ.
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