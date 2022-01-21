Сербия сдалась перед протестами экологических организаций. Власти поставили точку во всех проектах австралийско-британского концерна Rio Tinto...

Сербия распрощалась с Rio Tinto и планами по добыче лития

[Ана Брнабич, премьер-министр Сербии]:

«На прошедшем только что заседании правительство Сербии отменило план реализации проекта от 13 февраля 2020 года по добыче и переработке минерала ядарит. План отменяется, его больше не существует».

Сербия сдалась перед протестами экологических организаций. Власти поставили точку во всех проектах австралийско-британского концерна Rio Tinto. Он планировал добывать на территории республики ядарит, содержащий литий.

Стоимость проекта достигала почти 2,5 миллиардов долларов. Если бы его смогли осуществить, то Rio Tinto вошла бы в список из десяти крупнейших производителей лития.

Однако против добычи протестовали многочисленные экологические группы. Они организовывали массовые демонстрации, перекрывая основные автомагистрали.

[Саво Манойлович, представитель Go-Change]:

«Проблема добычи бора и лития касается не только Ядарского района, это в целом – экологическая катастрофа. Мы защищаем Ядар и всю Сербию. И мы призываем всех проявить солидарность».

Премьер-министр страны сообщила, что отменены все правовые акты, разрешения и решения, связанные с деятельностью Rio Tinto на территории Сербии.

[Ана Брнабич, премьер-министр Сербии]:

«На сегодняшнем заседании мы также отменили решение правительства о формировании рабочей группы по реализации проекта «Ядар». То есть мы выполнили все требования экологических протестующих и поставили точку в проекте Rio Tinto в Сербии».

Залежи ядарита обнаружили в района города Лозница. Компания планировала построить там рудник.

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