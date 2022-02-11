Говядину из Литвы перестали ввозить в Китай из-за скандала

Китай отказался прокомментировать, почему приостановил импорт литовской говядины. При этом Министерство иностранных дел КНР заявило, что..
Дата загрузки: 2022-02-11
Китай приостановил импорт говядины из Литвы 9 февраля. Как предполагается, это стало ответом на то, что Литва 18 ноября прошлого года открыла у себя представительство Тайваня.
Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией. Он продвигает «политику единого Китая» и требует от других стран также ей следовать. То есть не устанавливать межгосударственных отношений с островом. Именно по этой причине у ЕС нет с Тайванем официальных дипломатических отношений.
При этом отдельные страны ведут сотрудничество с частично признанным демократическим государством другими путями.
Правительство Литвы говорит, что имеет право расширять свои отношения с Тайванем, и что представительство не считается дипломатической миссией. Оно также осудило решение Пекина, назвав его «запугиванием» и попыткой вмешаться в политику чужой страны.
Между тем, Великобритания присоединилась к спору между ЕС и Китаем во Всемирной торговой организации. Евросоюз подал туда жалобу из-за торговых ограничений в отношении Литвы. О своём намерении присоединиться к жалобе также заявили США, Австралия и Тайвань.
Китай – крупнейший в мире импортёр говядины. Впрочем, поставки из Литвы минимальны. Если в целом объём импорта составляет более двух миллионов тонн, то из Литвы в прошлом году Китай импортировал около 770 тонн.
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