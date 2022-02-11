Говядину из Литвы перестали ввозить в Китай из-за скандала

Китай отказался прокомментировать, почему приостановил импорт литовской говядины. При этом Министерство иностранных дел КНР заявило, что..

Китай отказался прокомментировать, почему приостановил импорт литовской говядины. При этом Министерство иностранных дел КНР заявило, что Литва должна исправить свои ошибки и придерживаться принципа «единого Китая».

Китай приостановил импорт говядины из Литвы 9 февраля. Как предполагается, это стало ответом на то, что Литва 18 ноября прошлого года открыла у себя представительство Тайваня.

Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией. Он продвигает «политику единого Китая» и требует от других стран также ей следовать. То есть не устанавливать межгосударственных отношений с островом. Именно по этой причине у ЕС нет с Тайванем официальных дипломатических отношений.

При этом отдельные страны ведут сотрудничество с частично признанным демократическим государством другими путями.

Правительство Литвы говорит, что имеет право расширять свои отношения с Тайванем, и что представительство не считается дипломатической миссией. Оно также осудило решение Пекина, назвав его «запугиванием» и попыткой вмешаться в политику чужой страны.

Между тем, Великобритания присоединилась к спору между ЕС и Китаем во Всемирной торговой организации. Евросоюз подал туда жалобу из-за торговых ограничений в отношении Литвы. О своём намерении присоединиться к жалобе также заявили США, Австралия и Тайвань.

Китай – крупнейший в мире импортёр говядины. Впрочем, поставки из Литвы минимальны. Если в целом объём импорта составляет более двух миллионов тонн, то из Литвы в прошлом году Китай импортировал около 770 тонн.

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