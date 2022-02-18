fb pixel
Телеканал NTD

Французы жалуются на слишком быстрый рост цен

Французы жалуются на слишком быстрый рост цен

Цены на продукты питания и другие товары во Франции растут слишком быстро. Так говорят покупатели. Это..

Дата загрузки: 2022-02-18

Французы жалуются на слишком быстрый рост цен
Цены на продукты питания и другие товары во Франции растут слишком быстро. Так говорят покупатели. Это супермаркет в городе Эврё примерно в 100 километрах от Парижа.

[Фатима Туре, покупательница]:
«Например, пачка пасты стоила 45 евроцентов, теперь стоит 65-70 центов. Очень подорожало. Дальше: мука раньше стоила 40-45 центов, теперь 69-70. Всё очень подорожало».

Экономисты говорят, что покупательская способность за период правления Эмманюэла Макрона в целом выросла. Но к концу его срока она снижается.

В росте цен винят подорожание электроэнергии и сырья.

Опросы показывают, что 80% французов считают, что теперь им приходится затянуть пояса.

[Эстель Грато, покупательница]:
«Никаких вечеринок, никаких ресторанов… только то, что бесплатно».

Дорожает и топливо.

[жительница Франции]:
«Обычно я тратила 60, 65, 70 евро. Теперь доходит до 90. Недавно вышло 95 евро. Очень много. Я каждый день проезжаю 50-100 километров, цены растут слишком быстро».

Рост стоимости жизни и опасения по поводу инфляции, вероятно, будут главной проблемой для избирателей во время апрельских президентских выборах. Пока, согласно опросам, лидирует Эмманюэль Макрон.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...