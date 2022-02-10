Море пластика у одного из прибрежных городов. Новый доклад Всемирного фонда дикой природы говорит, что подобных..

WWF: пластика в океане может стать в четыре раза больше уже к 2050 году

Море пластика у одного из прибрежных городов. Новый доклад Всемирного фонда дикой природы говорит, что подобных отходов в океане может стать в четыре раза больше уже к 2050 году.

Авторы проанализировали сотни научных работ о пластиковом загрязнении. В итоге пришли к выводу, что особую опасность представляет микропластик, и что к концу текущего столетия его концентрация может увеличиться в 50 раз.

[Мелани Бергманн, морской биолог]:«Пластик распадается на меньшие частицы из-за действия солнечных лучей и волн в океане. И эти микро-частицы могут попасть в ещё большее число организмов. Даже самый крошечный планктон может их съесть, из-за чего пластик попадает в китов».

Согласно исследованиям, 88% изученных видов морских животных подвергаются негативному воздействию пластика. Так, его проглатывают до 90% всех морских птиц и 52% всех морских черепах.

[Мелани Бергманн, морской биолог]:«На некоторые организмы он никак не влияет. Они просто проглатывают его, и всё. Но у некоторых он вызывает воспаления, затормаживает рост, снижает репродуктивные способности, фертильность. Влияние отличается в зависимости от вида».

Исследователи уже обнаружили опасную концентрацию микропластика в Средиземном и Жёлтом морях, а также во льдах Северного Ледовитого океана.

Из этого они сделали вывод, что очистить мировой океан уже не получится, и что процесс – необратимый.

Они говорят, что единственное, чем можно помочь, – это сократить объёмы потребления и производства пластика. Для этого нужно изменить потребительские привычки.

Всемирный фонд дикой природы призывает страны утвердить юридически обязывающий глобальный договор в отношении пластикового загрязнения. Его могут рассмотреть на Ассамблее ООН по окружающей среде в конце этого месяца.

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