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Китай не выполняет торговой сделки, США теряют терпение

Китай не выполняет торговой сделки, США теряют терпение

Официальные лица США призвали Китай выполнить своё обещание купить американских товаров на 200 миллиардов долларов. Поставки..

Дата загрузки: 2022-02-08

Китай не выполняет торговой сделки, США теряют терпение
Официальные лица США призвали Китай выполнить своё обещание купить американских товаров на 200 миллиардов долларов.

Поставки должны были состояться в 2020 и 2021 годах в рамках торговой сделки, подписанной бывшим президентом Дональдом Трампом. Она положила конец почти трёхлетней торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

Чиновники говорят, что Вашингтон теряет терпение. По их словам, Китай в последние месяцы никак не показал, что планирует закрыть пробел в двухлетних обязательствах по закупкам. Срок их действия истёк ещё в конце прошлого года.

[Кэтрин Тай, торговый представитель США]:
«Китай взял на себя обязательства. И это те обязательства, которые очень ждали наши компании и работники в определённых секторах. Теперь нужно понять, в каком направлении будут развиваться наши отношения».

В Министерстве иностранных дел Китая в ответ заявили, что стороны должны работать вместе для разрешения конфликтов. Но ничего конкретного не сказали.

[Чжао Лицзюань, представитель МИДа КНР]:
«Суть китайско-американских торгово-экономических отношений – это взаимная выгода и взаимный интерес. В торговой войне не будет победителей».

По договору Китай должен был увеличить объёмы закупок американских фермерских и промышленных товаров, а также увеличить импорт в сфере энергетики и услуг.
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