Китай не выполняет торговой сделки, США теряют терпение

Официальные лица США призвали Китай выполнить своё обещание купить американских товаров на 200 миллиардов долларов.

Поставки должны были состояться в 2020 и 2021 годах в рамках торговой сделки, подписанной бывшим президентом Дональдом Трампом. Она положила конец почти трёхлетней торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

Чиновники говорят, что Вашингтон теряет терпение. По их словам, Китай в последние месяцы никак не показал, что планирует закрыть пробел в двухлетних обязательствах по закупкам. Срок их действия истёк ещё в конце прошлого года.

[Кэтрин Тай, торговый представитель США]:

«Китай взял на себя обязательства. И это те обязательства, которые очень ждали наши компании и работники в определённых секторах. Теперь нужно понять, в каком направлении будут развиваться наши отношения».

В Министерстве иностранных дел Китая в ответ заявили, что стороны должны работать вместе для разрешения конфликтов. Но ничего конкретного не сказали.

[Чжао Лицзюань, представитель МИДа КНР]:

«Суть китайско-американских торгово-экономических отношений – это взаимная выгода и взаимный интерес. В торговой войне не будет победителей».

По договору Китай должен был увеличить объёмы закупок американских фермерских и промышленных товаров, а также увеличить импорт в сфере энергетики и услуг.

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