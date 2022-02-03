Трагедия на рынке в ДР Конго: продавцов убило током

Для торговцев на этом рынке в Демократической Республики Конго это должен был быть обычный рабочий день..

Для торговцев на этом рынке в Демократической Республики Конго это должен был быть обычный рабочий день – ничего не предвещало беды. Но для некоторых он стал последним.

[продавщица]:

«Я продаю пальмовое масло на этом рынке. Это произошло где-то в 5 утра, много людей погибло. Раньше мы продавали у главной дороги, но администрация рынка попросила нас переместиться к канаве, и посмотрите, что стало с нашими друзьями, которые это сделали».

Рынок находится на окраине столицы Киншасы. Здесь оборвался высоковольтный кабель. Сообщается, что – из-за удара молнии. Он упал на дома, а его конец – в канаву. При этом только что прошёл дождь. В результате погибло 26 человек. В основном, это торговцы: 24 женщины и двое мужчин. Ещё два человека сильно пострадали.

[Жан-Мишель Сама Луконде, премьер-министр ДР Конго]:

«Очень жаль. Как видите, в результате дождя и удара молнии кабель оборвался и упал на дорогу, где, к сожалению, были лужи, и сидели уличные продавцы. <…> От лица президента республики приносим свои соболезнования всем пострадавшим семьям». [сестра погибшей]:

«Я была дома, когда мне позвонили и сказали, что моя сестра умерла. Её убил вот этот кабель. Раньше она продавала у главной дороги, и я не понимаю, почему её переметили сюда. Власти должны найти решение».

В Киншасе живёт 13 миллионов человек. Это город с устаревшей инфраструктурой и множеством незаконных построек.

Национальная ассоциация архитекторов заявила, что нынешняя трагедия – следствие несоблюдения градостроительных норм: дома построили под высоковольтными линиями электропередачи, и этой беды можно было избежать.

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