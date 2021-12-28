Игрушки из папье-маше – умирающее ремесло Индии

Работники этой мастерской трудятся в медитативной тишине. Осторожно сжимая игрушки, они делают деликатные штрихи кисточками.

Искусству изготовления ёлочных игрушек из папье-маше в индийском Кашмире уже несколько веков. Считается, что оно зародилось в XIV столетии.

От шариков до миниатюрных Сант – сегодня эти украшения популярны по всему миру, включая Великобританию и США. Однако в период пандемии количество международных заказов резко сократилось.

[Мухаммад Актер Мир, мастер по изготовлению игрушек]:

«Раньше каждый год уже с октября на Рождество приходили сотни тысяч заказов. Но последние несколько лет заказов вообще не было из-за пандемии. В этом году они появились, но совсем не столько, сколько было раньше».

В городе Сринагар, столице Кашмира, подобных мастерских очень много, мастеров тысячи. Они, как и знаменитые лодки на местном озере Дал, были главным магнитом для туристов. Но в этот раз иностранцев почти нет из-за коронавирусных ограничений на путешествия.

[Муштак Ахмад, продавец]:

«Мы надеялись, что ситуация с COVID улучшится, что ограничения на международные авиаперелёты снимут, и экспортёры и туристы снова приедут, бизнес восстановится. Но из-за нового штамма снова ввели ограничения. Мы остались без дохода».

Бедствие усугубляет рост цен на материалы.

[Мухаммад Актер Мир, мастер по изготовлению игрушек]:

«Раньше материалы были дешёвыми, мастера хорошо зарабатывали, но теперь всё дорого, зарплаты сократились. И сейчас очень сложно обеспечить семью таким ремеслом».

Стоит отметить, что местное население в основном исповедует ислам. Однако многие жители теперь покупают и вывешивают рождественские украшения в надежде привлечь внимание к умирающему искусству.

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