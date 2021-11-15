12 тысяч венесуэльских музыкантов решили побить рекорд Гиннесса
Этот огромный оркестр намерен побить мировой рекорд россиян. 12 тысяч венесуэльских музыкантов одновременно исполняют «Славянский марш»..
Дата загрузки: 2021-11-15
Этот огромный оркестр намерен побить мировой рекорд россиян. 12 тысяч венесуэльских музыкантов одновременно исполняют «Славянский марш» Чайковского.
Выступление проходит во дворе военной академии в Каракасе. Все музыканты – участники программы «Эль Система». Её запустил известный венесуэльский дирижёр Хосе Антонио Абреу. В рамках проекта уже создано 180 оркестров. В них играют примерно 350 тысяч музыкантов, в том числе – юных.
[Диего Лусардо, музыкант]:
«Я желаю венесуэльской молодёжи никогда не сдаваться. Если есть мечта, надо всем сердцем стремиться к ней, и тогда она сбудется».
Музыканты играли почти десять минут. В ближайшие полторы недели представители Книги Гиннесса объявят, удалось ли венесуэльцам побить рекорд.
Сейчас он принадлежит российским музыкантам. Два года назад 8097 исполнителей одновременно сыграли музыкальное произведение в Санкт-Петербурге. Участвовало более 180 оркестров и 200 хоров.
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