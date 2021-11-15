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12 тысяч венесуэльских музыкантов решили побить рекорд Гиннесса

12 тысяч венесуэльских музыкантов решили побить рекорд Гиннесса

Этот огромный оркестр намерен побить мировой рекорд россиян. 12 тысяч венесуэльских музыкантов одновременно исполняют «Славянский марш»..

Дата загрузки: 2021-11-15

Этот огромный оркестр намерен побить мировой рекорд россиян. 12 тысяч венесуэльских музыкантов одновременно исполняют «Славянский марш» Чайковского.

Выступление проходит во дворе военной академии в Каракасе. Все музыканты – участники программы «Эль Система». Её запустил известный венесуэльский дирижёр Хосе Антонио Абреу. В рамках проекта уже создано 180 оркестров. В них играют примерно 350 тысяч музыкантов, в том числе – юных.

[Диего Лусардо, музыкант]:
«Я желаю венесуэльской молодёжи никогда не сдаваться. Если есть мечта, надо всем сердцем стремиться к ней, и тогда она сбудется».

Музыканты играли почти десять минут. В ближайшие полторы недели представители Книги Гиннесса объявят, удалось ли венесуэльцам побить рекорд.

Сейчас он принадлежит российским музыкантам. Два года назад 8097 исполнителей одновременно сыграли музыкальное произведение в Санкт-Петербурге. Участвовало более 180 оркестров и 200 хоров.
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