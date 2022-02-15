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Тадж-Махал из снега очаровывает туристов в Индии

Тадж-Махал из снега очаровывает туристов в Индии

17 дней возводили этот ансамбль скульптур четверо индийских мастеров. В итоге из снега выросла копия знаменитого..

Дата загрузки: 2022-02-15

Тадж-Махал из снега очаровывает туристов в Индии

17 дней возводили этот ансамбль скульптур четверо индийских мастеров. В итоге из снега выросла копия знаменитого Тадж-Махала. Её высота – пять метров.

[Юсуф, скульптор]:
«Эта скульптура полностью из снега. Мы не использовали ни дерево, ни кирпичи».

Теперь миниатюрный Тадж-Махал украшает горнолыжный курорт в Гималаях. Туристы не перестают фотографироваться рядом.

[Рашми, туристка]:
«Я впервые приехала в Гульмарг. И, увидев снежную скульптуру Тадж-Махала, я сразу почувствовала, как здесь хорошо».

Тадж-Махал – самая известная достопримечательность Индии. Мавзолей-мечеть построил в середине XVII века потомок Тамерлана – Шах Джахан. Так он увековечил память любимой жены, умершей при родах.

Тадж-Махал ежегодно посещают почти семь миллионов туристов.
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