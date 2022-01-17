В Индии ввели комендантский час на фоне вспышки COVID

Комендантский час и пустые отели. В Индии снова ужесточают антиковидные меры на фоне вспышки штамма омикрон...

Комендантский час и пустые отели. В Индии снова ужесточают антиковидные меры на фоне вспышки штамма омикрон. Во многих городах ограничено передвижение людей по выходным. Полиция проверяет водителей на дорогах.

[Удия Суриян, сотрудник полиции Мадурая]:

«Мы пропускаем тех, кто едет в больницу. Также разрешено ехать на свадьбу, но должно быть приглашение».

Передвигаться между городами и штатами также могут те, кто вернулся из поездки на самолёте или поезде. Но в качестве подтверждения нужны билеты. На нарушителей комендантского часа заводят административные дела.

В некоторых штатах школьников перевели на онлайн-обучение. Запрещено собираться группами больше 25 человек. Магазины со второстепенными товарами на выходные закрывают. Заполняемость ресторанов и отелей не должна превышать 25%.

Владельцы гостиниц жалуются на убытки.

[Судхаршан, владелец отеля]:

«Наш гостиничный бизнес уже и так пострадал из-за трёх локдаунов. Мы терпим убытки, поэтому просим власти изменить правила комендантского часа в выходные и разрешить нам работать с 50-процентной заполняемостью».

А это Дхарамсала. Обычно здесь полно туристов, но сейчас их почти нет. Даже местные жители стараются меньше выходить на улицу, боясь заразиться ковидом.

[Ашвини Бхамба, глава Ассоциации гостиничного бизнеса и туризма]:

«У нас в отелях отменили почти всю бронь на следующий месяц. Если в ближайшее время ситуация не улучшится, то, как и в прошлом сезоне, в бизнесе будет спад».

В Индии количество новых случаев COVID растёт с конца декабря. Последние несколько дней выявляют более 250 тысяч заражений за сутки. При этом количество смертей не растёт.

За всё время пандемии в стране выявили 37 миллионов случаев COVID. Скончались 480 тысяч человек.

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