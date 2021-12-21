Возвращение лиры: как нацвалюта Турции вернула себе 10% стоимости

Турецкая лира, которая недавно обвалилась на 11%, в понедельник вернула около 10% стоимости. Если ранее курс..

Турецкая лира, которая недавно обвалилась на 11%, в понедельник вернула около 10% стоимости. Если ранее курс составлял более 18 лир за один доллар, то теперь он опустился примерно до 15 лир.

Национальная валюта Турции восстановилась после того, как президент Тайип Эрдоган предпринял экстренные меры. При этом он по-прежнему не планирует отказываться от своего плана по урезанию процентных ставок, который и привёл к падению курса.

Выступая перед Кабинетом министров, Эрдоган сказал, что обвалов больше не будет.

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«С этого момента ни один гражданин не будет чувствовать потребность обменивать свои запасы турецкой лиры на иностранную валюту из-за опасений, что поднимется курс».

Он также призвал инвесторов вкладывать деньги в турецкие проекты, а ещё пообещал помочь экспортёрам и пенсионерам.

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«После урезания процентных ставок в ближайшие месяцы мы увидим снижение инфляции».

Урезание базовых ставок в Турции проводят с сентября. За этот период страна погрузилась в худший валютный кризис за 20 лет. Только за последний месяц лира потеряла 35% своей стоимости.

Экономисты называют модель низких ставок безрассудной и говорят, что в следующем году инфляция превысит 30%.

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