Возвращение лиры: как нацвалюта Турции вернула себе 10% стоимости

Турецкая лира, которая недавно обвалилась на 11%, в понедельник вернула около 10% стоимости. Если ранее курс..
Дата загрузки: 2021-12-22
Национальная валюта Турции восстановилась после того, как президент Тайип Эрдоган предпринял экстренные меры. При этом он по-прежнему не планирует отказываться от своего плана по урезанию процентных ставок, который и привёл к падению курса.
Выступая перед Кабинетом министров, Эрдоган сказал, что обвалов больше не будет.
[Тайип Эрдоган, президент Турции]:
«С этого момента ни один гражданин не будет чувствовать потребность обменивать свои запасы турецкой лиры на иностранную валюту из-за опасений, что поднимется курс».
Он также призвал инвесторов вкладывать деньги в турецкие проекты, а ещё пообещал помочь экспортёрам и пенсионерам.
[Тайип Эрдоган, президент Турции]:
«После урезания процентных ставок в ближайшие месяцы мы увидим снижение инфляции».
Урезание базовых ставок в Турции проводят с сентября. За этот период страна погрузилась в худший валютный кризис за 20 лет. Только за последний месяц лира потеряла 35% своей стоимости.
Экономисты называют модель низких ставок безрассудной и говорят, что в следующем году инфляция превысит 30%.
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