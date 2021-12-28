Уличная торговля в Турции сильно пострадала после обвала лиры

Обвал лиры ударил по уличной торговле в Турции. На этом рынке в Диярбакыре торгуют только женщины...

Обвал лиры ударил по уличной торговле в Турции. На этом рынке в Диярбакыре торгуют только женщины. И если в лучшие времена их было более 250, то сейчас – менее 70.

[Хазаль Тундж, рыночная продавщица]:

«Торговля почти полностью встала. Раньше люди покупали по два килограмма моркови, теперь берут только три штуки». [Гулер Экер, рыночная продавщица]:

«Я торгую здесь уже девять лет, и нынешние доходы не сравнить с прошлыми. Сейчас заработанных денег хватает только на оплату доставки и полиэтиленовые пакеты. Иногда мы не зарабатываем и 20 лир за день».

Торговля здесь пошла на спад два года назад, а в последние шесть месяцев стала просто катастрофически плохой.

В этом году Центробанк Турции снижал ключевую ставку четыре раза. На фоне этого обесценивалась национальная валюта. Если в январе доллар стоил чуть больше семи лир, то 20 декабря курс составил 18,5 лиры за доллар. В итоге инфляция растёт, и всё дорожает.

[Ханим Доган, рыночная продавщица]:

«Вечером хлеб стоит четыре лиры, а утром – семь. Люди в тупике и не знают, что делать. Человек, раньше покупавший пять килограммов апельсинов, теперь может купить не больше двух. Финансовое положение стало очень тяжёлым».

После обвала нацвалюты Тайип Эрдоган стал реализовывать «план спасения» лиры. Государство потратило миллиарды долларов на интервенцию. В итоге лира вернула себе более половины стоимости.

[Хазаль Тундж, рыночная продавщица]:

«Если (правительство) могло вмешаться, почему оно ждали три или четыре месяца? Многие покончили с собой, оказавшись в долгах. Если (власти) могли решить проблему, почему этого не сделали?»

Эрдоган также призвал людей делать вклады в лирах. В обмен пообещал, что им компенсируют потери, если доллар снова подорожает. Это обещание тоже помогло стабилизировать курс национальной валюты.

Впрочем, в понедельник лира возобновила падение и снова потеряла 6% стоимости по отношению к доллару.

Экономисты считают, что план Эрдогана улучшил ситуацию лишь временно. Если лира снова упадёт и банки возместят вкладчикам потери, это ещё больше ударит по госбюджету и ускорит инфляцию.

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