Центробанк Турции понизил базовую ставку и обвалил лиру

Турецкий Центробанк продолжил курс на урезание. Он снизил процентную ставку с 15 до 14%, тем самым..

Турецкий Центробанк продолжил курс на урезание. Он снизил процентную ставку с 15 до 14%, тем самым ещё больше обвалив лиру. Курс национальной валюты побил антирекорд: за один доллар в четверг просили более 15,5 лир.

Совсем недавно, ещё в январе, доллар стоил чуть больше 7 лир. То есть меньше чем за год она лишилась больше половины стоимости. При этом самое резкое пике она проделала 23 ноября, когда обвалилась на 16%.

Экономисты прогнозируют, что инфляция в 2022 году достигнет 30%. А это сделает турков ещё беднее.

[Мехмет Гюнер, житель Стамбула]:«Люди уже почти на грани – покупательская способность сокращается. Кто-то снимает жильё, кто-то водит детей в школу, а зарплаты всё меньше». [Хачер Яскабак, жительница Стамбула]:«Мы в Турции, здесь не правят доллары, но, к сожалению, такое ощущение, что все работники зарабатывают в долларах и тратят в долларах. Теперь многим нечего есть».

В начале 2021 года минимальная зарплата в Турции составляла 380 долларов. Теперь из-за падения курса лиры она составляет 185 долларов.

[Наме Витхелд, житель Стамбула]:«Чем выше процентная ставка, тем выше доллар. В нашей стране всё завязано на долларе».

Президент Тайип Эрдоган похоже не собирается отменять курс на снижение процентных ставок. Он считает, что это увеличит экспорт и рост экономики. Однако пока эти действия привели только к обвалу национальной валюты.

Теперь же президент обещает на 50% повысить минимальную зарплату.

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:«Мы не позволим, чтобы нашу турецкую лиру проглотили. Сейчас есть определённые трудности, но мы решим их как можно скорее. Не сомневайтесь в этом».

В прошлом месяце инфляция в Турции превысила 21%.

Короткая ссылка на эту страницу: