В Австрии ввели локдаун для непривитых
Локдаун для невакцинированных ввели в Австрии. Два из девяти миллионов австрийцев теперь не могут без веской..
Дата загрузки: 2021-11-16
Локдаун для невакцинированных ввели в Австрии. Два из девяти миллионов австрийцев теперь не могут без веской причины выйти из дома.
Непривитые и не переболевшие коронавирусом австрийцы смогут ходить только на работу, в аптеку или в магазин за товарами первой необходимости. Также можно выходить на прогулку.
Им запрещено ходить в рестораны, кафе, театры и торговые центры. Нарушителям грозит штраф в 500 евро.
Так власти Австрии хотят сдержать очередную вспышку COVID-19. В ноябре новых случаев заражения стало больше. Последнюю неделю фиксируют более десяти тысяч инфицированных в день.
Многие поддерживают новые меры. Однако некоторые сомневаются, что власти смогут заставить всех выполнять распоряжение.
[Хельмут, житель Вены]:
«Вакцинация должна быть обязательной. Если эпидемия грозит парализовать страну, то нужно предпринять какие-то шаги».
[Кен, житель Зальцбурга]:
«Думаю, нужно было что-то сделать, поскольку заболевших много. Но правильно ли вводить локдаун для непривитых, трудно сказать. Не знаю, будет ли эффект».
[Мартин, житель Зальцбурга]:
«Это будет трудно контролировать. И нельзя делить людей на группы. Это создаёт два класса в обществе».
После объявления локдауна некоторые австрийцы всё же пошли прививаться. Однако остались и те, кто по-прежнему не доверяет вакцинам. Ультраправая Австрийская партия свободы планирует протест против антиковидной политики правительства.
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