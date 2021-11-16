В Австрии ввели локдаун для непривитых

Локдаун для невакцинированных ввели в Австрии. Два из девяти миллионов австрийцев теперь не могут без веской..

Локдаун для невакцинированных ввели в Австрии. Два из девяти миллионов австрийцев теперь не могут без веской причины выйти из дома.

Непривитые и не переболевшие коронавирусом австрийцы смогут ходить только на работу, в аптеку или в магазин за товарами первой необходимости. Также можно выходить на прогулку.

Им запрещено ходить в рестораны, кафе, театры и торговые центры. Нарушителям грозит штраф в 500 евро.

Так власти Австрии хотят сдержать очередную вспышку COVID-19. В ноябре новых случаев заражения стало больше. Последнюю неделю фиксируют более десяти тысяч инфицированных в день.

Многие поддерживают новые меры. Однако некоторые сомневаются, что власти смогут заставить всех выполнять распоряжение.

[Хельмут, житель Вены]:

«Вакцинация должна быть обязательной. Если эпидемия грозит парализовать страну, то нужно предпринять какие-то шаги». [Кен, житель Зальцбурга]:

«Думаю, нужно было что-то сделать, поскольку заболевших много. Но правильно ли вводить локдаун для непривитых, трудно сказать. Не знаю, будет ли эффект». [Мартин, житель Зальцбурга]:

«Это будет трудно контролировать. И нельзя делить людей на группы. Это создаёт два класса в обществе».

После объявления локдауна некоторые австрийцы всё же пошли прививаться. Однако остались и те, кто по-прежнему не доверяет вакцинам. Ультраправая Австрийская партия свободы планирует протест против антиковидной политики правительства.

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