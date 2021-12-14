В Австрии для вакцинированных отменили локдаун

На улицах Австрии снова многолюдно. В большей части страны отменили локдаун. Но не для всех, а..

На улицах Австрии снова многолюдно. В большей части страны отменили локдаун. Но не для всех, а только для вакцинированных и переболевших коронавирусом. Для непривитых ограничения сохраняются.

Снова работают все магазины, парикмахерские и театры. Открылись рождественские ярмарки. В пятницу начнут работать отели, рестораны и кафе. А на следующей неделе откроются туристические фирмы.

[жительница Вены]:

«Замечательно, что можно снова гулять по улицам, строить планы и ходить по магазинам. Но самое важное для меня – это то, что мои дети вернулись в школу и общаются с друзьями». [жительница Вены]:

«Я рада, что всё открывается. Так лучше чувствуется рождественская атмосфера».

В Австрии сначала объявили локдаун для невакцинированных. Он начался 15 ноября. Через неделю ввели общенациональный режим изоляции. Всё это снова больно ударило по торговле. Сейчас бизнесмены надеются поправить дела.

[Харриэт Микситс, продавщица]:

«Настроение отличное. Я полна надежд и уверена, что у нас всё раскупят. Мы потеряли больше 20 дней». [Магнус Рингл, продавец]:

«Мы очень счастливы и с нетерпением ждём покупателей. Надеемся, что торговля пойдёт в гору».

В ноябре в Австрии ежедневно выявляли более десяти тысяч новых случаев COVID. Во время локдауна распространение вируса пошло на спад. Последние несколько дней регистрируют менее 5000 заражённых.

Всего в Австрии выявили более одного миллиона 200 тысяч случаев COVID-19. Умерли 13 тысяч человек.

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