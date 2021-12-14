В Австрии для вакцинированных отменили локдаун

На улицах Австрии снова многолюдно. В большей части страны отменили локдаун. Но не для всех, а..
Дата загрузки: 2021-12-14
На улицах Австрии снова многолюдно. В большей части страны отменили локдаун. Но не для всех, а только для вакцинированных и переболевших коронавирусом. Для непривитых ограничения сохраняются.
Снова работают все магазины, парикмахерские и театры. Открылись рождественские ярмарки. В пятницу начнут работать отели, рестораны и кафе. А на следующей неделе откроются туристические фирмы.
[жительница Вены]:
«Замечательно, что можно снова гулять по улицам, строить планы и ходить по магазинам. Но самое важное для меня – это то, что мои дети вернулись в школу и общаются с друзьями».
[жительница Вены]:
«Я рада, что всё открывается. Так лучше чувствуется рождественская атмосфера».
В Австрии сначала объявили локдаун для невакцинированных. Он начался 15 ноября. Через неделю ввели общенациональный режим изоляции. Всё это снова больно ударило по торговле. Сейчас бизнесмены надеются поправить дела.
[Харриэт Микситс, продавщица]:
«Настроение отличное. Я полна надежд и уверена, что у нас всё раскупят. Мы потеряли больше 20 дней».
[Магнус Рингл, продавец]:
«Мы очень счастливы и с нетерпением ждём покупателей. Надеемся, что торговля пойдёт в гору».
В ноябре в Австрии ежедневно выявляли более десяти тысяч новых случаев COVID. Во время локдауна распространение вируса пошло на спад. Последние несколько дней регистрируют менее 5000 заражённых.
Всего в Австрии выявили более одного миллиона 200 тысяч случаев COVID-19. Умерли 13 тысяч человек.
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