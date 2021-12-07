В Австрии назначили третьего за два месяца канцлера

Третий для Австрии канцлер за два месяца Карл Нехаммер вступил в должность. Он заявил, что хочет..

Третий для Австрии канцлер за два месяца Карл Нехаммер вступил в должность. Он заявил, что хочет вывести страну из месяцев политических скандалов, а также из текущего коронавирусного локдауна.

49-летний Нехаммер до этого был министром внутренних дел. Он принял присягу в присутствии президента страны, а потом выступил перед журналистами вместе со своим предшественником.

[Карл Нехаммер, новоназначенный канцлер Австрии]:

«Я принимаю пост канцлера со всей серьёзностью и уважением, потому что предстоит невероятный объём работы. Коронавирус – это бремя для людей, и спустя столько месяцев многие – на грани».

Нехаммер был министром внутренних дел с прошлого года. Бывший канцлер Себастьян Курц занял жёсткую позицию в отношении мигрантов, и Нехаммер помогал претворять эту политику в жизнь. Также он регулировал четыре локдауна во время пандемии.

Однако Курц оказался замешан в политическом скандале. Его обвинили в превышении должностных полномочий и растрате бюджетных средств. После этого он подал в отставку. После Курца пост канцлера недолго занимал министр иностранных дел Александр Шолленберг.

Между тем, пока Нехаммер принимал присягу, у здания правительства оставалось около 200 протестующих. Они требовали «свободы», призывая отменить планы сделать вакцинацию обязательной.

Короткая ссылка на эту страницу: