Эвакуировали город: на Британскую Колумбию обрушился шторм

Сильный шторм обрушился на запад Канады в понедельник. Пострадала провинция Британская Колумбия. В регионе сошли оползни,..

Сильный шторм обрушился на запад Канады в понедельник. Пострадала провинция Британская Колумбия.

В регионе сошли оползни, перекрыты дороги и даже нефтепровод. В одном городе пришлось эвакуировать всех жителей.

В Ванкувере большая баржа сорвалась с причала и села на мель.

В некоторых регионах за день выпало 200 миллиметров осадков. Столько здесь обычно выпадает за месяц. На многих дорогах – слой грязи либо 25-сантиметровый слой воды.

И это ещё не пик непогоды. По словам метеорологов, худшее впереди. И скорее всего, шторм приведёт к перебоям с электроэнергией.

Британская Колумбия находится на берегу Тихого океана. Нынешний шторм для неё – второе сильное стихийное бедствие за несколько месяцев. Летом регион накрыла рекордная жара. Начавшиеся из-за неё пожары уничтожили целый город.

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