Эвакуировали город: на Британскую Колумбию обрушился шторм
Сильный шторм обрушился на запад Канады в понедельник. Пострадала провинция Британская Колумбия. В регионе сошли оползни,..
Дата загрузки: 2021-11-16
Сильный шторм обрушился на запад Канады в понедельник. Пострадала провинция Британская Колумбия.
В регионе сошли оползни, перекрыты дороги и даже нефтепровод. В одном городе пришлось эвакуировать всех жителей.
В Ванкувере большая баржа сорвалась с причала и села на мель.
В некоторых регионах за день выпало 200 миллиметров осадков. Столько здесь обычно выпадает за месяц. На многих дорогах – слой грязи либо 25-сантиметровый слой воды.
И это ещё не пик непогоды. По словам метеорологов, худшее впереди. И скорее всего, шторм приведёт к перебоям с электроэнергией.
Британская Колумбия находится на берегу Тихого океана. Нынешний шторм для неё – второе сильное стихийное бедствие за несколько месяцев. Летом регион накрыла рекордная жара. Начавшиеся из-за неё пожары уничтожили целый город.
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