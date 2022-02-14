«Вчера герои, сегодня не нужны». С такими плакатами греческие медики идут маршем по Афинам. Они требуют,..

В Греции тысячи непривитых медиков потребовали допустить их к работе

«Вчера герои, сегодня не нужны». С такими плакатами греческие медики идут маршем по Афинам. Они требуют, чтобы власти пустили их обратно на работу, не принуждая к вакцинации. На протест съехались 5000 непривитых медработников со всей страны.

Правительство Греции ввело обязательную вакцинацию для всего больничного персонала в сентябре. От работы отстранили всех, кто не привился хотя бы одной дозой.

[участник протеста]:

«Это несправедливо, потому что наши вакцинированные коллеги заражаются ковидом и заражают других, но им можно работать. А нас оставили без работы, зарплаты, пенсионных выплат и медицинской страховки». [участница протеста]:

«Мы обязаны отстаивать свободу. А правительство, отстранив непривитых медиков в разгар пандемии, показало, что это оно несёт настоящее бедствие, а не COVID-19». [участница протеста]:

«У нас как у свободных людей в демократической стране есть право самим распоряжаться своим телом и выбирать медицинские процедуры».

К протесту присоединились и невакцинированные жители Афин. Некоторые решили поддержать канадское движение «Конвой свободы». Оно уже вдохновило людей на подобные протесты в США, Франции, Новой Зеландии и Австралии.

[участница протеста]:

«Движение за свободу зародилось в Канаде и распространяется по всему миру. Мы должны победить, другого выхода нет».

Между тем в Греции очередная вспышка COVID-19 ослабевает. На её пике в начале января каждый день фиксировали от 30 до 50 тысяч заражённых. Последнюю неделю выявляют в основном менее 20 тысяч случаев COVID за сутки.

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