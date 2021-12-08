Польша ужесточит антиковидные меры и введёт обязательную вакцинацию

«Омикрон» подпортит зимние праздники полякам. Власти ужесточают карантинные меры. Они боятся, что новый вариант коронавируса может..
Дата загрузки: 2021-12-08
«Омикрон» подпортит зимние праздники полякам. Власти ужесточают карантинные меры. Они боятся, что новый вариант коронавируса может распространиться и сюда. При этом в стране заражённых «омикроном» пока не выявили.
Изменения вступят в силу 15 декабря. С этого дня заполняемость ресторанов, баров, отелей, кинотеатров, спортзалов и церквей не должна превышать 30%, не считая вакцинированных людей. Сейчас лимит на число посетителей составляет 50%, не включая привившихся.
[Вальдемар Краска, замминистра здравоохранения Польши]:
«С 15 декабря также закроются ночные клубы и танцевальные площадки. 31 декабря этого года и 1 января 2022 года они будут работать. Но в закрытом помещении могут находиться не более ста человек».
При этом во всех заведениях будут проверять паспорта вакцинации посетителей.
Также вводится обязательное тестирование для тех, кто живёт с людьми, заражёнными COVID. Для вакцинированных исключения нет.
Ужесточаются санитарные меры и для путешественников – не граждан Евросоюза.
[Вальдемар Краска, замминистра здравоохранения Польши]:
«С 15 декабря все прилетающие в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны должны показать (отрицательный) тест на COVID-19, который сдан не раньше, чем за 24 часа до прибытия».
Кроме того, школьников переводят на дистанционное обучение. Оно продлится с 20 декабря по 9 января, потом дети будут учиться в прежнем режиме.
А с 1 марта вводится обязательная вакцинация для медиков, учителей и сотрудников силовых структур.
В Польше за всё время пандемии выявили три миллиона 700 тысяч случаев COVID-19. Умерли более 86 тысяч человек.
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