Польша ужесточит антиковидные меры и введёт обязательную вакцинацию

«Омикрон» подпортит зимние праздники полякам. Власти ужесточают карантинные меры. Они боятся, что новый вариант коронавируса может..

«Омикрон» подпортит зимние праздники полякам. Власти ужесточают карантинные меры. Они боятся, что новый вариант коронавируса может распространиться и сюда. При этом в стране заражённых «омикроном» пока не выявили.

Изменения вступят в силу 15 декабря. С этого дня заполняемость ресторанов, баров, отелей, кинотеатров, спортзалов и церквей не должна превышать 30%, не считая вакцинированных людей. Сейчас лимит на число посетителей составляет 50%, не включая привившихся.

[Вальдемар Краска, замминистра здравоохранения Польши]:

«С 15 декабря также закроются ночные клубы и танцевальные площадки. 31 декабря этого года и 1 января 2022 года они будут работать. Но в закрытом помещении могут находиться не более ста человек».

При этом во всех заведениях будут проверять паспорта вакцинации посетителей.

Также вводится обязательное тестирование для тех, кто живёт с людьми, заражёнными COVID. Для вакцинированных исключения нет.

Ужесточаются санитарные меры и для путешественников – не граждан Евросоюза.

[Вальдемар Краска, замминистра здравоохранения Польши]:

«С 15 декабря все прилетающие в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны должны показать (отрицательный) тест на COVID-19, который сдан не раньше, чем за 24 часа до прибытия».

Кроме того, школьников переводят на дистанционное обучение. Оно продлится с 20 декабря по 9 января, потом дети будут учиться в прежнем режиме.

А с 1 марта вводится обязательная вакцинация для медиков, учителей и сотрудников силовых структур.

В Польше за всё время пандемии выявили три миллиона 700 тысяч случаев COVID-19. Умерли более 86 тысяч человек.

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