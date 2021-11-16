Нечем дышать: жителей Дели отправили работать из дома

Жителям индийской столицы и пригородов сказали работать из дома. И на этот раз дело не в..

Жителям индийской столицы и пригородов сказали работать из дома. И на этот раз дело не в коронавирусе. В Нью-Дели просто нечем дышать.

Соответствующее распоряжение издал Верховный суд. Он также обязал власти принять меры, чтобы не пускать на дороги транспорт второстепенной важности и снизить уровень промышленного и пылевого загрязнения.

Ядовитый смог держится в регионе с начала ноября. С субботы из-за него на четыре дня уже закрыли школы и остановили стройки.

[жительница Нью-Дели]:

«Сейчас на улице у всех начинаются проблемы с дыханием и болят глаза. Вроде бы выходить не следует, но сидеть дома тоже сложно – надо проветриваться. Важно, чтобы была какая-то физическая активность. Мы выходим ненадолго и сразу возвращаемся – везде дым. Даже если ты в маске, в глазах всё равно раздражение».

Ещё одно требование суда: срочно принять меры по сдерживанию сжигания стерни в соседних штатах Харьяна, Пенджаб и Уттар-Прадеш. Ежегодно сотни фермеров таким образом очищают поля для нового посевного сезона. Именно это считают основным источником загрязнения воздуха зимой.

В понедельник Индекс качества воздуха в Дели был на отметке 343. Это уровень «очень плохо». При длительном воздействии такие условия могут вызывать респираторные заболевания. К слову, на прошлой неделе было ещё хуже – в столице похолодало, и индекс поднялся до отметки почти 500.

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