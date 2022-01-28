Десятки бездомных собак пустил в дом турок после снегопада

Даже очень снежный день не может охладить горячее сердце турка Тугая Абукана. В Стамбуле прошёл редкий..
Дата загрузки: 2022-01-28
[Бурку Юксел, любительница собак]:
«Из-за непогоды мы открыли двери нашего дома уличным животным, у которых нет защиты, нет семьи. Сейчас у нас их больше 60».
Тугая в Турции называют «лесным ангелом». Последние 13 лет он кормит бездомных собак. Живёт в лесу под Стамбулом, где люди часто бросают своих питомцев. Особенно много брошенных появилось с началом пандемии.
[Тугай Абукан, любитель собак]:
«Мы с подругой живём в лесу. Когда нас спрашивают, зачем, отвечаем, что – для наших «деток». Они здесь совсем одни, их здесь бросают. Поэтому мы сняли здесь дом и поселились. У нас находят приют много собак. Есть больные и старые».
Для подопечных Тугай обычно строит в лесу будки.
По грубой статистике, в одном только Стамбуле живёт от 400 до 600 тысяч бездомных собак и кошек. Многие их подкармливают. Ну а когда в этот обычно тёплый регион приходят холода, некоторые торговые центры даже пускают их к себе на ночь погреться.
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